Pri 117 letih umrla najstarejša zemljanka

se je rodila 4. avgusta 1900 na otoku Kikai, ki je del japonskega otočja Amami v južnem kitajskem morju, več kot tisoč kilometrov jugozahodno od Tokia. Nabi, ki je umrla v soboto zvečer v lokalni bolnišnici, je bila najstarejša zemljanka in po doseženi starosti tretja najstarejša vseh časov, za francosko superstoletnico, ki je živela 122 let in 164 dni, in Američanko, ki je živela 119 let in 97 dni.Nekateri viri sicer namigujejo, da naj bi bila Nabi še starejša, a dokazov za to ni.Nabi Tajima ni prav pogosto zapuščala domačega, komaj 12 kvadratnih kilometrov velikega otoka. Do Amamija, prve civilizacije, se je morala peljati s čolnom tri ure in pol.A nad to osamljenostjo sredi morja se ni nikoli pritoževala. Bolezni tako rekoč ni poznala, najpogosteje so jo spraševali po receptu za tako zdravo življenje in visoko starost. Nabi je odgovarjala: »Spati mirno v tišini in zmerno jesti izbrano hrano.«Z možem, ki je leta 1991 umrl pri 95 letih in ga je preživela za 27 let, sta imela devet otrok, sedem sinov in dve hčeri.Nabi je umrla le tri dni potem, ko je umrl Čilenec, ki naj bil star 121 let, a njegovega rekorda niso priznali, ker ni imel rojstnega lista. Ta naj bi mu zgorel v požaru pred 20 leti.A kljub smrti Nabi, ki je bila od januarja v bolnišnici, najstarejša zemljanka ostaja na Japonskem, to je trenutno, ki je stara 116 let.