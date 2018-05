Poletni dopust na Hrvaškem? Prej raje preberite tole! 

Dražja tudi pijača in hrana

Za hrvaško pico je treba po novem plačati od 50 do 70 kun (od 6,70 do 9,50 evra), za kavo 13 ali skoraj 1,80 evra (včasih 9 kun oziroma 1,20 evra), za kepico sladoleda prav tako 13 kun (včasih 9), podražila se je tudi hrana.

LJUBLJANA – Čeprav je Hrvaška ena dražjih držav, Slovenke in Slovenci še vedno najbolj množično hodimo na počitnice prav k našim južnim sosedom. Mnogi bolj zaradi bližine in nostalgije kot zaradi dobre turistične ponudbe. Tudi letos turiste na Hrvaškem čaka mnogo podražitev. So šli Hrvati tokrat le predaleč in bodo s previsokimi cenami dosegli prav nasproten učinek od tistega, kar bi radi? Bodo visoke cene odganjale goste?Nora podražitev bo udarila po žepu navtične turiste. Hrvaška vlada je namreč že lani sprejela uredbo, ki je dvignila cene pristojbin za privez. Še posebno so na udaru tisti, ki plačujejo letni privez, tako imenovani pavšalisti, predvsem lastniki več kot 20 metrov dolgih čolnov. Pristojbine za slednje so se podražile za kar devetkrat. A vendar ljubitelji navtike niso samo bogataši in lastniki luksuznih jaht. Za čoln od 9 do 12 metrov je pristojbina lani znašala 1100, letos 5800 kun, za 18 metrov dolg čoln se je do zdaj plačevalo 1500 kun, zdaj 9600.Takoj po začetku letošnje sezone so iz hrvaških marin že prišla opozorila, da lastniki plovil množično dvigujejo sidra in iščejo marine v Italiji, Turčiji in Grčiji. V hrvaškem spletnem portalu Index so podražitev poimenovali žaganje lastne veje turizma ali idiotsko birokratsko in celo protihrvaško potezo, ki bo popolnoma izpraznila zlato jamo hrvaškega turizma – navtiko. Navtičarji, zgroženi nad takšnim ravnanjem, pa predlagajo novo geslo za hrvaški turizem – odiranje gostov.