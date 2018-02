Pod težo snega so klonila drevesa, ogromno težav v prometu 

LJUBLJANA – Delavci dežurnih služb, ki so jih zaradi močnega sneženja začeli klicati na teren že v petkovih popoldanskih urah, so imeli polne roke dela tudi danes čez dan. Pod težo snega so klonila številna drevesa, na distribucijskem omrežju je prihajalo do izpadov, treba je bilo splužiti in posuti ceste ter odstraniti posledice prometnih nesreč.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je v zahodni Sloveniji na nadmorski višini 1000 metrov v 36 urah zapadlo okoli 70 centimetrov snega. Popoldne se je začelo na zahodu jasniti in vremenoslovci pravijo, da bo nedelja lep zimski dan, le ponekod po nižinah se bo vsaj dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost.

Sneg se bo po nižinah obdržal vsaj 14 dni

Prihodnji dnevi bodo bolj mrzli, večino časa bodo temperature pod lediščem oz. do nekaj stopinj nad njim. Vmes lahko pričakujemo še kakšno manjšo pošiljko snega, vendar predvidoma ne v takšnih količinah kot tokrat. Ob tem pri Arsu opozarjajo, da je v visokogorju in tudi v sredogorju nevarnost snežnih plazov velika.

Sneg je povzročal težave predvsem v prometu

Tako kot že ponoči se je tudi danes čez dan zaradi mokrega snega podrlo več dreves ter padlo na cestišče ali ogrožalo stanovanjske hiše in druge objekte. Samo na območju občine Škocjan, kjer je bilo dopoldne zaradi visokega snega in podrtega drevja neprevoznih več lokalnih cest, so prostovoljni gasilci razžagali in odstranili več kot 100 dreves in grmovja, ki je oviralo promet. O odstranjevanju podrtih dreves sicer Uprava RS za zaščito in reševanje poroča iz praktično vseh delov države, na relaciji Ravne–Prevalje v občini Ravne na Koroškem sta se dve drevesi podrli tudi na železniško progo.

V občini Hrpelje - Kozina je zjutraj plužno vozilo pri čiščenju ceste med Tubljami in Materijo trčilo z osebnim avtomobilom. Poškodovani sta bili dve osebi, ki so ju odpeljali v izolsko bolnišnico. Okoli 13. ure so gasilci pomagali vozniku plužnega vozila, ki je med čiščenjem ceste Vodice–Predstruge v občini Dobrepolje zapeljalo s cestišča. Poškodovanih ni bilo.

Zaradi snega so elektropodjetja ves dan beležila izpade električne energije na distribucijskem omrežju. Na območju Elektra Primorska je bilo dopoldne brez električne energije blizu 2000 odjemalcev, do popoldneva se je ta številka zmanjšala na 978. Popoldne so bili brez elektrike še odjemalci na daljnovodih Podgrad–Ilirska Bistrica, Rupa–Divača, Cerkno–Želin, Trebuša na Tolminskem in Lome–Črni Vrh, kjer so se odločili namestiti agregate. Dodatno je proti večeru prišlo še do izpada na povezavi Bovec–Trenta. V občini Hrpelje - Kozina je bila dopoldne poleg oskrbe z električno energijo prekinjena tudi dobava pitne vode.