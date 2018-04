Po četrt stoletja končno našli ukradeno hčer

Ganljivo snidenje je pozdravila množica ljudi in medijev.

Pred 24 leti je hčiiz Kitajske izginila neznano kam. Čeprav je bilo vsako leto manj možnosti, da bi jo našli, Wang ni opustil upanja, da jo bo nekoč znova objel. Več kot dve desetletji jo je neutrudno iskal, nato pa se je zgodilo nepredstavljivo – našel jo je na tisoče kilometrov daleč na drugem koncu države.Wang in njegova žena sta 8. januarja 1994 stregla stranke na svoji sadni stojnici v Chengduju, ko je tedaj štiriletna, ki se je igrala zraven njiju, nenadoma izginila. Začela sta jo klicati in spraševati mimoidoče, ali so jo videli. Panično sta jo iskala do enih zjutraj, ko sta omagala.Naslednji dan sta šla na policijsko postajo in prijavila njeno izginotje. Odtlej sta redno pregledovala sezname pogrešanih oseb, a je nista našla. Čez čas sta dobila še eno hčer, a iskanja nista opustila. Wang ni imel fotografije prvorojenke, zato je s fotografijo druge, ki ji je podobna, ustavljal ljudi na ulicah in spraševal, ali so jo videli.Leta 2015 se je zaposlil kot taksist in v svojem vozilu izobesil napis, da išče hčer, poleg tega je strankam delil vizitke. V dveh letih in pol je po njej povprašal okoli 17.000 ljudi. Lani je ena izmed njegovih strank njegovo zgodbo dala na splet. Pritegnila je pozornost televizijskih in časopisnih hiš, poročale so o njegovih naporih in ljudje so mu ponujali finančno pomoč, da bi jo našel. Strokovnjak za slikanje obrazov je izdelal portret, kako bi bila deklica videti danes. Videla ga je tudiiz oddaljene province Jilin in bila osupla, kako mu je podobna. V začetku tega leta je poklicala Wanga in spoznala, da moški pozna podrobnosti z njenega telesa, kot je brazgotina na čelu. Rezultati analize DNK so 1. aprila potrdili, da je Kang njegov dolgo izgubljen otrok. »Ne morem povedati, koliko razočaranj in obupa sem prestal v zadnjih 24 letih. Zdaj jo bom končno lahko objel,« je komaj izdavil presrečni oče. Yingova ne ve, kaj se je zgodilo usodnega dne. Odraščala je v vasici 20 kilometrov iz Chengduja in ni nikoli posumila, da ni pri pravih starših. V objem prave matere se je vrnila v ponedeljek ob spremstvu moža in hčere.