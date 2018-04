Po 300 letih na dražbi sloviti modri diamant

Vreden je na milijone evrov. FOTO: Sotheby's

REUTERS Tale modri diamant je za 48,4 milijona dolarjev kupil hongkonški poslovnež Joseph Lau in ga poimenoval Modra luna Josephine. FOTO: REUTERS

6,16

-karatni diamant bo na prodaj maja.

V zadnjih 300 letih je šel iz rok v roke štirih kraljevih evropskih dinastij. Maja pa bo šel 6,16-karatni modri diamant prvič na dražbo. Dragocenost v obliki hruške so izkopali v rudniku Golconda v Indiji, kjer so našli tudi diamanta Hope in Wittelsbach. Bil je darilo v Italiji rojeni, kraljici Španije (in potomki papeža), in sicer leta 1715, po poroki s španskim kraljem. Mimogrede: družina Farnese je bila vplivna v renesančni Italiji. No, diamant je bil potem v lasti sedmih generacij, ker so se Elisabethini potomci poročali v druge evropske (kraljeve) družine, pa je slavni dragi kamen potoval po stari celini, iz Španije v Francijo, Italijo in Avstrijo, in bil priča marsičemu v evropski zgodovini, tudi propadu Habsburžanov.Krasil je zaponko, ki je bila v lasti, vojvode Lucce, lesketal se je v tiari, bil je tudi v lasti francoske, najstarejšega otroka. in Marije Antoanette. A je javnosti večinoma ostal neznan, poznali so ga le kraljevi. Pa seveda draguljarji, ki so ga negovali. Zdaj pa bodo potomci kraljice Elisabeth dragi diamant prodajali na dražbi hiše Sotheby's v Ženevi, izklicna cena je od 3,5 do pet milijonov švicarskih frankov (5,27 milijona dolarjev). A bi ga utegnili prodati za precej več, je prepričan, direktor mednarodnega oddelka za drage kamne in sodirektor švicarskega Sothebyja, saj je kar 75 odstotkov kamnov, ki so jih na dražbi prodajali lani, preseglo izklicno ceno.»Kraljevi in plemiški zbiratelji imajo že tradicionalno dostop do najboljših dragih kamnov, kar jih je, to pomeni, da so najvišje kakovosti, odlikujejo se tudi po velikosti in seveda redkosti,« je dejal Bennett. »So delček zgodovine, v tem trenutku pa obstaja veliko zanimanje za dragulje te vrste,« je še dejal. Modri diamant si bo mogoče pred dražbo ogledati v Londonu, New Yorku, Singapurju, Tajpeju in seveda Ženevi. »Težko je opisati vznemirjenje, ko med palcem in kazalcem držiš dragulj, izkopan pred stoletji,« je še dejal Bennett, dr., direktor evropskega Sothebyja pa je dodal: »Tudi zaradi izjemnega rodovnika, izvora, velja ta dragi kamen za enega najpomembnejših zgodovinskih diamantov na svetu. Od trenutka, ko sem ga prvikrat videl, se nisem mogel upreti privlačnosti, magičnosti.«Povpraševanje po barvnih diamantih je zelo veliko, zato ni čudno, da je cena zanje zelo visoka, še posebno za modre, ki so izjemno redki. Novembra 2016 je v medijih odmeval 12,03-karatni modri diamant, ki ga je za kar 48,4 milijona dolarjev kupil hongkonški poslovnež. Poimenoval ga je Modra luna Josephine, po sedemletni hčerki, za katero ga je kupil (zapišimo, da je dan prej za 28,5 milijona dolarjev kupil tudi 16,08-karatni roza diamant). No, za rekorderja velja Oppenheimer Blue, ki so ga maja lani prodali za neverjetnih 57,5 milijona dolarjev.