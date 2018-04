Pedofilska afera v Vatikanu: aretirali diplomata svetega sedeža

Prvi, ki mu bodo sodili v Vatikanu?

Frančišek v škripcih

VATIKAN – V Vatikanu so prijeli diplomata monsignorja, ki je še lani služboval na veleposlaništvu svetega sedeža v Washingtonu. Pri njem so našli otroško pornografijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Capella je obdolžen na podlagi vatikanskega kazenskega zakonika, ki prepoveduje posedovanje in širjenje materiala z otroško pornografsko vsebino, so sporočili iz Vatikana. Za tovrstna kazniva dejanja je predvidena zaporna kazen do petih let in še finančna v višini od 2500 do 50.000 evrov.Da je Capella morebiten pedofil, so Vatikan opozorile ameriške oblasti. Sveti sedež se je zato septembra lani odločil, da ga odpokliče in mu sodi v Vatikanu. Če bo sodni postopek stekel, bo prvi, ki mu bodo v Vatikanu sodili zaradi kaznivih dejanj, povezanih z zlorabo otrok.V sodnem postopku se je sicer znašel tudi poljski duhovnik in diplomat, ki je bil apostolski nuncij v Dominikanski republiki. Obdolžen je bil, da je plačeval dečkom za spolne usluge. Leta 2015 je umrl, še preden se je sojenje začelo.Katoliška cerkev se že desetletja spopada z očitki, da ne stori dovolj za pregon pedofilskih duhovnikov, še več, njihove prestopke naj bi sistematično pometala pod preprogo. Prejšnji papežje napovedal »ničelno toleranco« do zločinov zlorabe otrok, sedanji papežpa je obljubil nadaljevanje te politike.A papež se je nekajkrat že znašel v škripcih zaradi resnosti izvajanja teh obljub. Med obiskom v Čilu lani je branil škofa, ki naj bi pomagal nekemu duhovniku pri prikrivanju zlorabe otrok.Papež je ocenil, da »ni nobenih resnih dokazov« proti škofu, in si prislužil precejšnje zgražanje v državi. Zatem je Frančišek popustil pod pritiski, se opravičil in prosil glavnega vatikanskega preiskovalca spolnih zlorab, nadškofa, da preuči primer.Februarja je Frančišek tudi podaljšal mandat vatikanskemu strokovnemu svetu za boj proti zlorabam otrok. Temu je mandat potekel decembra, bil pa je deležen precejšnjih kritik, da je v treh letih pokazal le malo, še poroča dpa.