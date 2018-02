Patricija morilka in še dobra igralka?

LJUBLJANA - LJUBLJANA – »Zame je morilka in bo morilka do moje smrti.« Tako je 23-letno Patricijo Cenček do sklepnega dela sojenja zaradi uboja Blaža Novaka 4. februarja letos pospremila Blaževa mama Darinka, ki je, kot je povedala, že 37 let vzgojiteljica otrok. »Rada bi, da bi me pogledala v oči in mi odgovorila, zakaj mi je vzela sina.«

Da bi ubila Blaža, je Cenčkova spet zanikala. »Še vedno sem prepričana, da jaz tega njemu nisem naredila,« je povedala. Imela ga je zelo rada, kar se je dalo razbrati tudi iz raztrganega pisma, ki ga je ljubljanski okrožni sodnik Tomaž Bromše previdno vzel iz rjave ovojnice, delčke sestavil v celoto in prebral vsebino. »Muc, mišec, srček moj. Samo enkrat v življenju srečaš osebo, kakršno si si od nekdaj želel,« je 14. maja lani zapisala in nadaljevala: »Srce, ti si ena najbolj izjemnih oseb, ki sem jih kadar koli spoznala. Nič ti ni težko. Kadar padem, me dvigneš nazaj, kadar ne morem, si močen za oba.« Zapiše mu še, da ji brez njega marsikaj ne bi uspelo in da je življenje z njim »tisočkrat lepše in lažje«. Priznava, da brez njega ne more živeti in da bi se ji v tem primeru zmešalo. »Jaz imam filing, kot da si ob meni pol mojega lajfa, pa nisi. Šele mesec in pol. In šele mesec in pol jaz zares živim,« je zapisala in predtem obžalovala vsako slabo stvar, ki mu jo je storila, ter obljubila, da bo takšnih trenutkov čim manj.

»Pljuča si mi prebila!«

Ves čas branja vsebine pisma je obtoženka jokala. »Zdaj je še igralka, ne samo morilka,« je na hodniku njen jok komentirala Darinka. Solze do živega niso prišle niti tožilki Dragici Abrahamsberg, saj je za Cenčkovo zahtevala 13 let zapora. Menila je, da ji ne gre verjeti, da se je Blaž zabodel sam. Na to ne kažejo le njegove besede ob klicu na številko 112, ko je rekel: »Pljuča si mi prebila.« Ampak tudi ocena izvedenca, da ima ta vbodna rana navpičen potek in da tako zarezi niso prečno potekajoči kot pri samomorilcih. Pa tudi Blaževi prijatelji so pričali, da je bila Cenčkova posesivna in obsedena z njim ter da je Blaž hotel končati zvezo z njo. Glede na to, da je medicinska sestra, je lahko po mnenju tožilke tudi vedela, kakšne posledice lahko povzroči nekomu, če ga zabode v prsni koš. Da je nevarna ljudem, saj je v določenih okoliščinah hitro pripravljena poprijeti za nož, po mnenju tožilke kaže tudi dogodek iz leta 2015, ko je v Španiji po prepiru, kot v tokratnem primeru, zabodla Slovenca.

Zagovornik Dušan Csipö je predlagal, da se njeno klientko oprosti vseh obtožb. »Ali je obtoženka res bila tako agresivna, kot jo prikazujejo njej sovražne priče, je nedokazano,« je menil in nadaljeval, da naklep ni dokazan, prav tako ne tudi zatrjevan izvlek noža Cenčkove, ki da je bil kriv za Blaževo smrt. Spomnil je, da je tudi izvedenec dopustil možnost samopoškodbe, in čeprav se je, kot je povedal Csipö nagibal k večji verjetnosti, da se ni tako zgodilo, tega z ničimer ni konkretno pojasnil. Sodba bo izrečena jutri.