Umrl priznani slovenski pisatelj in gledališčnik

LJUBLJANA – V 99. letu starosti je v soboto umrl slovenski profesor Mirko Mahnič. Mahnič, ki se je rodil 23. septembra 1919 v Bohinjski Bistrici, je bil režiser, lektor, pisatelj in profesor. Bil je lektor prvega slovenskega zvočnega filma Na svoji zemlji in do upokojitve leta 1980 lektor v ljubljanski Drami. Od leta 1950 do 1994 je jezik in govor poučeval tudi na akademiji za