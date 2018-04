Opozorila letalom nad Sredozemljem: rakete in motenje signala

BRUSELJ – Veliko besed in rožljanja z orožjem glede morebitnega ameriškega napada ZDA na Sirijo. Evropska organizacija za varnost letalskega prometa (Eurocontrol) je sporočila, da obstaja možnost, da v roku 72 ur uporabijo rakete zemlja–zrak, kakor tudi da se lahko zgodijo občasna motenja opreme za radio navigacijo. Potem ko so se ZDA in Rusija strinjale glede uporabe kemijskega orožja v Siriji, Washington in njegovi zavezniki govorijo o napadu na režim. Razlog? Domnevna uporaba kemičnega plina v mestu Duma.Zaradi tega je po pisanju 24sata Evropska organizacija za varnost letalskega prometa opozorila letalske družbe, da so pozorne v vzhodnem Sredozemlju, saj bi lahko prišlo do morebitnih zračnih napadov na Sirijo. To so napovedali za naslednjih 72 ur, torej nekje do petka. Kar pomeni mogoče rakete v zraku ali motenje radijskih signalov.Je pa že v četrtek ameriški predsednik Donald Trump nekoliko omilil svoje izjave, češ da nikoli ni dejal, kdaj bo prišlo do napada v Siriji.