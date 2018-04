Odkrivanje sveta s palube

guliver/GETTY IMAGES/BLEND IMAGES Za zabavo je poskrbljeno.

Vrhunec rečne sezone je maja, junija in septembra ter v času božičnih tržnic.

guliver/GETTY IMAGES Ladijske kabine se razlikujejo po udobju, razkošju in cenah.

guliver/GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Velike križarke so kot plavajoča mesta.

guliver/GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Za marsikateri izlet na kopno lahko poskrbite tudi sami.

Križarjenje je lahko tudi izjemno romantična dogodivščina.

Vsaka vrsta potovanja ima prednosti in slabosti. Tudi križarjenje z ladjo. Bodisi po reki bodisi po morju, načrtovati vam ni treba skoraj ničesar, zgolj na pravi dan se vkrcajte. Pa tudi druge skrbi so po večini odveč, saj imate vključeno vse najnujnejše – posteljo, hrano, zabavo in premikanje od ene točke do druge. Na voljo pa je še vrsta kopenskih dejavnosti in ogledov, a za doplačilo. In kar nikakor ni nepomembno: uživale bodo tudi vaše brbončice, saj o kulinariki na krovu gostje skoraj nikoli ne najdejo slabe besede. Ne le da se ob zajtrku, kosilu in večerji potnikom cedijo sline, običajno lahko vsaj na večjih križarkah izbirate tudi med številnimi restavracijami, tako da lahko na enem križarjenju, vsaj kulinarično, obredete pol sveta.: Ko sklenete, da boste dopust preživeli na križarjenju, sledi pomembna odločitev. Ne le kje želite potovati, ampak tudi, na kateri križarki. Te se razlikujejo po velikosti, razkošju, ponudbi, gostih ... Večje so običajno kot plavajoča mesta, prijazne tudi za družine, z izobiljem restavracijskih in zabavnih možnosti. Manjše se po navadi osredotočajo na kulturo in postanke v pristaniščih.: Izjemne last minute ponudbe so vse redkejše, zato si poskušajte vstopnico rezervirati čim prej, morda celo leto vnaprej. V mislih pa imejte tudi, da so cene višje v visoki sezoni in v dneh okoli praznikov. Med odločanjem in še pred rezervacijo natančno preverite, kaj je vključeno v ceno in kaj ne. Doplačila za alkohol, ekskurzije po kopnem in obede najvišje kakovosti lahko pomenijo lep kupček denarja.: Podobno kot s hotelskimi sobami imate tudi možnost izbire med različnimi ladijskimi kabinami. Večje in boljše opremljene so kajpak dražje, kot tudi tiste pri vrhu – a v spodnjih palubah manj čutite pozibavanje. Če pa izberete višjeležečo, si lahko privoščite tudi kabino z balkonom, ki pa je, če vam dišita druženje na palubi in ladijski zabavni program, precej nepotrebna ekstravaganca.: Križarjenje ni pravo križarjenje brez skokov na kopno in raziskovanja krajev, kjer se ustavljate. A medtem ko so kopenske ekskurzije pogosto vključene v ceno rečnih križarjenj, boste za izlete na oceanskih križarkah morali najverjetneje doplačati. Oglede mest lahko mastno zaračunajo, zato razmislite o samostojnem raziskovanju ali ogledu pod vodstvom lokalne turistične agencije, ki jo najdete v pristaniškem mestu. Se pa izplača porabiti kak dodaten bankovec za izlete v notranjost dežele ali dodatne dejavnosti, denimo šnorkljanje.: Napitnine so na križarjenjih običajne, a pogosto vam zanje ni treba imeti posebnega kupčka v denarnici. Višina napitnine je najpogosteje znana že vnaprej in jo plačate že pri rezervaciji ali pri odhodu z ladje. Seveda pa vam jo bodo, če boste pri tem vztrajali, izbrisali z računa.