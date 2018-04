Obtožba Rusije: priredili so rezultate

MOSKVA – Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) je priredila rezultate preiskave zastrupitve nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala in njegove hčere v Veliki Britaniji, je zatrdil ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Švicarski laboratorij, ki je opravljal raziskavo za OPCW, je namreč po navedbah Lavrova v vseh vzorcih našel sledi kemikalije BZ. »BZ je živčni strup, ki začasno onesposobi človeka,« je povedal in dodal, da so ta strup uporabljale vojske ZDA, Velike Britanije in drugih članic zveze Nato. »Rusija in Sovjetska zveza medtem te vrste kemikalij nista nikoli razvili.« Lavrov pravi takole: »Zakaj so v končnem poročilu ugotovitve strokovnjakov laboratorija v Spiezu v celoti izpustili? Če se OPCW odloči, da bo zanikal sodelovanje z laboratorijem v Spiezu, pa bo zanimivo slišati razlago za to.« Gre za švicarski inštitut za zaščito prebivalstva pred jedrskimi, biološkimi in kemičnimi grožnjami in nevarnostmi s sedežem v švicarskem mestu Spiez.



OPCW je v odprtem delu poročila, objavljenem na svoji spletni strani, zapisal, da vzorci krvi, ki so jih pregledali, potrjujejo ugotovitve Velike Britanije glede identitete toksične kemikalije, niso pa specificirali, za katero kemikalijo naj bi šlo. Prav tako ne morejo ugotoviti, kdo bi lahko izvedel napad na Skripala in njegovo hčer.



Po trditvah britanskih preiskovalcev je bil uporabljen živčni strup novičok, ki so ga razvili v Rusiji v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja.