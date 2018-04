DAVE STARBUCK/FUTURE IMAGE/WENN. Aldrin je star 88 let. FOTO: Guliver/Cover Images

WORLD HISTORY ARCHIVE/COVER IMAG So jih opazovali vesoljci? FOTO: Guliver/cover Images

ALBANY – »Nekaj je tam zgoraj,« že lep čas trdi sloviti, ameriški astronavt, ki je bil član ekipe Apollo 11, ki je leta 1969 kot prva človeška oprava pristala na Luni. Aldrin je nedavno svoje trditve, da je naletel na nezemljane, uspešno ponovil pred detektorjem laži. Zdaj 88-letni upokojenec je bil na obsežnih testiranjih, ki so se jih udeležili tudi astronavti.Strokovnjaki so povedali, da so bili vsi popolnoma prepričani, da so njihove trditve o vesoljcih resnične.»Nekaj je bilo tam zgoraj, bilo je dovolj blizu, da sem lahko mirno opazoval, bilo je v obliki črke L,« je izjavil Aldrin, drugi človek, ki je hodil po Luni. Prepričan je, da je videl vesoljce, a tega ne more logično pojasniti. Nekaj podobnega je lani razkril 86-letni, ki je bil član odprave Apollo 15 in ki naj bi prav tako videl vesoljce.Astronavtainsta že pokojna, znanstveniki na inštitutu za bioakustično biologijo v Albanyju v ameriški zvezni državi Ohio pa so analizirali tudi posnetke njunih pričevanj. Leta 2009 je Mitchell, ki je bil član misije Apollo 14, vztrajno trdil, da je videl več neznanih letečih predmetov, podobno je trdil Cooper. Analiza njunih izjav je prav tako potrdila, da sta govorila resnico. Kako tehnologija deluje, je sicer strogo varovana skrivnost, menda pa gre za metodo, ki je veliko bolj zanesljiva od današnjih detektorjev laži. Naprave seveda razkrijejo prepričanje intervjuvanca in njegovo interpretacijo, ne objektivne resnice.