Natakarji iz Kosova načrtovali teroristični napad

BENETKE – Sodišče v Benetkah je danes v hitrem postopku tri državljane Kosova obsodilo na zaporne kazni zaradi načrtovanja napada na svetovno znani beneški most Rialto. Enega od trojice so obsodili na pet let zapora, druga dva pa na štiri. Vse bodo po prestani zaporni kazni izgnali iz Italije. Italijanska policija je trojico aretirala marca lani. Četrtega, mladoletnega državljana Kosova so že pred tem obsodili na štiri leta in osem mesecev zapora.



Kot je policija ugotovila med telefonskim prisluškovanjem, so Kosovci, ki so v Benetkah delali kot natakarji, načrtovali, da bi s samomorilskim napadom povzročili smrt več deset ljudi.