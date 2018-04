Nasa išče Zemlji podobne planete

Prvi po novi orbiti

Tess bo nadomestil Keplerja, ki so ga v vesolje izstrelili leta 2009 in je na koncu svojega življenja.

Na tisoče planetov

20 tisoč planetov naj bi odkril satelit.

Vreme in tehnične težave odlagajo izstrelitev rakete Falcon 9, ki bo iz vesoljskega središča Cape Canaveral na Floridi v vesolje ponesla nov observatorij, imenovan Tess (Transient Exoplanet Survey Satellite). Gre za prvi znanstveni vesoljski program, ki potuje v vesoljski prostor na krovu rakete Falcon 9 družbe SpaceX, in druga vesoljska misija, ki je osredotočena na iskanje in razvrščanje Zemlji podobnih planetov zunaj našega sončnega sistema. Ključna naloga satelita v prihajajočih dveh letih bo raziskovanje več kot 200.000 zvezd in planetov, ki krožijo okoli njih. Nasa pričakuje, da bo odkril več kot 20.000 planetov, od teh 50 v velikosti Zemlje in 500 takih, ki so več kot dvakrat manjši od nje. Ne izključujejo niti možnosti, da bodo odkrili planete, ki krožijo okoli zvezd, vidnih z Zemlje.Tess se bo v vesolju spravil v razpotegnjeno, eliptično orbito, ki bo od Zemlje najbolj oddaljena 250.000 kilometrov oziroma 60 odstotkov razdalje do Lune. Ko se bo 370 kilogramov težko vesoljsko plovilo ločilo od zadnje stopnje rakete Falcon 9, bo vključilo raketne motorje na krovu in se v loku usmerilo proti Luni. S pomočjo Lunine gravitacije se bo usmerilo v novo orbito okrog našega planeta, po kateri ni potoval še noben satelit. Da se bo plovilo v njej ustalilo, naj bi bila potrebna dva meseca, saj ga je treba preizkusiti in pripraviti na delovanje, šele nato bodo znanstveniki in različni vesoljski strokovnjaki začeli delati. No, satelit bo za enkratno obkrožitev Zemlje potreboval dva tedna, Zemlji se bo najbolj približal na 108.000 kilometrov in se od nje najbolj oddaljil na 376.000 kilometrov. Program bo predvidoma trajal dve leti, obstaja pa tudi možnost podaljška, kot se je zgodilo s Keplerjem.Raketa Falcon 9 je zadnja v tej različici in popolnoma nova, družba SpaceX pa bo poskušala dobiti nazaj prvo stopnjo, kar naj bi se predvidoma zgodilo s pristankom na posebni robotski morski pristajalni ploščadi na gladini Atlantika. Falcon 9 že zdaj slovi kot zanesljiv vesoljski prevozni sistem, a ne glede na to se lahko zgodi, da odpove – v tem primeru pa ne bo uničena le raketa, ampak tudi njen dragoceni tovor. Ta pa ni poceni: Tess je vreden kar 337 milijonov evrov.Še pred nekaj desetletji je bilo iskanje Zemlji podobnih planetov in planetov nasploh nepredstavljivo; pred 25 leti smo poznali le osem planetov našega solarnega sistema, odtlej pa smo jih našli na tisoče.Novi satelit bo nadomestil zdajšnjega Keplerja, ki so ga izstrelili leta 2009. Plovilu že primanjkuje goriva in je na koncu svojega življenja. Njegova naloga je bilo raziskovanje ozkega dela neba na območju ozvezdij Laboda in Lire, raziskovanje pa se je potem razširilo še na druga območja. Kepler je sicer odkril 2300 potrjenih eksoplanetov in več 1000 kandidatov, ki pa so bili predaleč za podrobnejšo analizo; potrdil in odkril je več kot 70 odstotkov vseh doslej odkritih tujih planetov in velja za najuspešnejšega iskalca in najditelja. Tess bo drugačen, saj bo lahko zajel kar 85 odstotkov celotnega neba, kar je precej več kot Kepler, odgovoril pa bo lahko tudi na vprašanja, katere od nam najbližjih zvezd imajo planete. Da bi to lahko naredil, ima na krovu štiri posebno zmogljive in občutljive znanstvene kamere, vsaka pa zajema in snema določen del neba.