Napake v programu odkrivanja raka dojk, 450 tisoč žensk brez zaključnega pregleda

LONDON - Velika Britanija je danes priznala, da je skoraj deset let prihajalo do resne napake v programu preprečevanja raka dojk, zaradi katere 450.000 žensk ni prejelo povabila na zaključni pregled. Do 270 bi jim zaradi tega lahko tudi skrajšali življenje. Vzrok naj bi bila napaka v računalniškem algoritmu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Za napako se je parlamentu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opravičil minister za zdravje Jeremy Hunt. »Po naših trenutnih ocenah bi bila zaradi te napake lahko skrajšana življenja 135 do 270 žensk,« je povedal, a obenem poudaril, da za to trenutno še ni trdnih dokazov.



Britanke med 50. in 70. letom starosti vsaka tri leta samodejno povabijo na preventivni pregled. Med letoma 2009 in 2018 pa jih 450.000 ni prejelo vabila na zadnji pregled, predviden med 68. in 71. rojstnim dnem.

Hunt je že odredil neodvisno preiskavo napake.