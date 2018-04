Napada niso obsodili, Rusija ni dobila podpore

NEW YORK – Na sedežu ZN v New Yorku je na zahtevo Rusije potekalo izredno zasedanje varnostnega sveta o ameriško-britansko-francoskem napadu na tri tarče v Siriji, ki ga izvajalci napada opredeljujejo kot potrebnega in upravičenega, Rusija pa kot kršitev mednarodnega prava. Zahtevala je tudi obsodbo napada, a varnostni svet resolucije o tem ni podprl. Rusija je sestavila predlog resolucije z obsodbo napadov , ki pa ni bila potrjena. Za resolucijo so glasovale tri države, štiri so se vzdržale, osem pa jih je bilo proti.Kot smo že poročali, je ameriški predsednik v soboto zjutraj po srednjeevropskem času v nagovoru javnosti povedal, da je vojski ukazal natančne napade na zmogljivosti kemičnega orožja režima sirskega predsednika, ki potekajo v sodelovanju s silami Francije in Velike Britanije.