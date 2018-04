BERLIN – Štetje žuželk po vsej Nemčiji bo potekalo junija in avgusta in se bo nadaljevalo v naslednjih letih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pri štetju se bodo osredotočili predvsem na 16 vrst žuželk, med drugim na številne vrste metuljev, hroščev, muh in različnih vrst čričkov ter kačjih pastirjev.



Znanstveniki so lani sporočili, da se število žuželk v Nemčiji zmanjšuje, kar bi lahko imelo škodljiv vpliv na ekološko ravnovesje.