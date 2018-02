Morilca s facebooka več kot 40 let v arestu

Krško - Ljubljana – Zdaj je dokončno: 21-letni Aleš Olovec in 30-letni Martin Kovač sta kriva umora Andreja Cekute in neupravičenega slikovnega snemanja, zaradi česar bosta v zaporu 21 oziroma 22 let. Takšna je zdaj tudi odločitev višjega sodišča, sodba pa je slabo leto po tragičnem dogodku postala pravnomočna.

Dileme, ali sta bila Aleš Olovec iz Zavod pri Podbočju in Martin Kovač iz Žabjeka pri Podbočju tista, ki sta prijatelju iz Gorenjega Vrhpolja pri Šentjerneju pri Kovačevem domu povzročila smrtne udarce, ni bilo. Pravzaprav sta Olovec in Kovač sama poskrbela in pripravila dokaze, kaj sta počela z nesrečnim prijateljem 12. februarja lani, saj sta znašanje nad njim kar 23 minut v živo prenašala prek facebooka. Vprašanje je bilo le, ali bo obstala pravna kvalifikacija sodbe, na krškem okrožnem sodišču sta bila namreč obsojena zaradi umora, čeprav so organi pregona sprva dejanje obravnavali kot povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, vprašljiva je bila tudi višina kazni.

»Višje sodišče v Ljubljani je v celoti potrdilo prvostopno sodbo v zadevi Olovec-Kovač, in sicer tako glede pravne kvalifikacije kot tudi višine izrečenih kazni. Obrazložitev sodbe se je dotaknila vseh vprašanj, ki sta jih navajala odvetnika, višje sodišče se je strinjalo z razlogi, ki jih je v prvostopni sodbi navajal senat, vse pritožbe so bile tako zavrnjene kot neutemeljene. Tako sta oba pravnomočno spoznana za kriva kaznivega dejanja umora in neupravičenega slikovnega snemanja z izrečenima kaznima 20 let in 11 mesecev zapora in 21 let in 11 mesecev zapora,« so na naša poizvedovanja odgovorili z okrožnega državnega tožilstva v Krškem.

Že petčlanski senat okrožnega sodišča v Krškem, ki mu je predsedovala sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek, je sklenil, da je šlo za umor na grozovit način, storjen z eventuelnim naklepom in v sostorilstvu. Ker je imel pri tem Olovec večjo vlogo in je bil zaradi domnevnih Cekutovih žaljivk na račun Olovčeve mame tudi iniciator dejanja, je dobil eno leto zapora več. Olovec, ki je bil tako kot preostala dva pijan, se je prvi spravil nad prijatelja Cekuto, nekajkrat ga je s pestjo močno udaril v obraz, in sicer tako hudo, da je imel tudi sam poškodovane členke, ko je Cekuta padel na kolena, pa se ga je lotil še Kovač. Ta ga je brcal po glavi in telesu, prav tako ga je brcal in premetaval po travi Olovec, tako da je Cekuta nezavesten obležal, potem pa sta ga obdelovala oba, kar je razvidno iz posnetkov, ki jih je Olovec pospremil z grozljivimi komentarji. Poškodbe glave 26-letnika so bile zanj zaradi zverinskega napada, nešteto udarcev in brc prehude, kljub prizadevanjem reševalcev je Andrej dan in pol po napadu izgubil boj za življenje.

Izvedenec je potrdil, da je Cekuta glavnino usodnih udarcev dobil, že preden sta začela Olovec in Kovač snemati tisti najdaljši 23-minutni posnetek, je pa dejstvo, da je Cekuta umiral v hudih bolečinah. Olovec in Kovač mu nista pomagala. »Vseeno jima je bilo, kaj bo z njim, prav nobene empatije nista čutila. Resda sta bila zaradi alkohola v stanju akutne zastrupitve, kar pa ni vplivalo na presojo realnosti, nista bila bistveno zmanjšano prištevna,« je med drugim septembra lani sodbo obrazložila predsednica senata Cvetka Ogorevc Sotelšek.

Okrožna državna tožilka Mateja Roguljič je sicer na sojenju predlagala višjo kazen, 25 let zapora, zagovornika Dušan Dornik in Dušan Medved pa sta bila nasprotnega mnenja. Kovačev zagovornik Medved je celo predlagal Kovačevo oprostitev, saj da Kovač ni storil nič protipravnega. Po njegovem mnenju je namreč usodne udarce prizadejal Olovec, zagovornika pa sta tožilstvu očitala, da je pri spremembi kvalifikacije iz milejše oblike v umor popustilo pod pritiskom javnosti. Dušan Dornik, ki je Olovca zastopal po uradni dolžnosti, torej do pravnomočnosti sodbe, bo sicer v Olovčevem imenu zaprosil za brezplačno pravno pomoč, če bo ta odobrena, bo vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, to pa bo zagotovo vložil Kovačev odvetnik Medved. Sicer pa je Olovec že kmalu po izreku sodbe na krškem sodišču zaprosil za predčasno prestajanje zaporne kazni in je že na Dobu, tam se mu bo kmalu pridružil še Kovač. N