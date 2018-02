Los Angeles skriva fosile iz ledene dobe

LOS ANGELES – Pod ulicami Los Angelesa potekajo izdatna dela, saj širijo svojo podzemno železnico. Med izkopavanjem so delavci naleteli na številna zanimiva odkritja, med drugim več kot 10.000 let stare fosile starodavnih živali. Vsak dan se pojavi kaj drugega, od mamuta do bizona. Predstavnik mesta Dave Sotero je duhovito povedal: »Naša prazgodovina nas vodi v prihodnost podzemne železnice.«

Gradnja predorov, ki bodo povezovali najbolj zanimive dele mesta, naj bi potekala hitro in učinkovito, vendar jo stalna odkritja fosilov ves čas zadržujejo. Tako so novembra našli velik kos okla odraslega mamuta in zob mastodonta. Kmalu so odkrili lobanjo mladega mamuta. Pred tem so izkopali fosilizirano nogo izumrle vrste kamele in še 92 centimetrov dolgo nadlahtnico, verjetno od mamuta ali mastodona. Zelo so ponosni tudi na kolk gigantskega lenivca, prav tako izumrle vrste, ki je nekoč živela na tem območju.

Fosilni ostanki spadajo v obdobje zadnje ledene dobe, ki je povzročila izumrtje številnih vrst velikih sesalcev, med njimi zgoraj naštetih. Med izkopavanji je na vsakem gradbišču prisoten paleontolog. »Naše ekipe nadzirajo celoten potek izkopavanj,« je dodal Sotero in razkril, da bodo odkrite fosile poslali v lokalni Naravoslovni muzej.

Če so najdeni fosili majhni, jih praviloma gradbeniki izkopljejo sami, če gre za večje kose, morajo poklicati na pomoč paleontologe. Zgolj za omenjeno lobanjo mamuta so potrebovali več kot 15 ur dela. Tovrstna odkritja so za paleontologe izpolnitev sanj, čeprav si večina ni mislila, da se bo to zgodilo kar v mestu, kjer živijo, in ne na oddaljeni eksotični lokaciji. Glede na to, da izkopavanja še niso končana, se nadejajo še veliko novih odkritij.