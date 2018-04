Kdo je dobil krono najstarejšega na svetu? Ta, ki vsako jutro bere časopis

AP V torek je bil star 112 let in 259 dni. FOTO: Ap Ap

Komisija Guinnessove knjige rekordov je okronala novega najstarejšega človeka na svetu. Ta laskavi naslov pripada upokojencu iz Japonske, ki je star 112 let in 259 dni.je prejel priznanje v rodnem Ašoru na severnem otoku Hokaido. Starostnik, ki je pravi sladkosned, se je preživljal kot upravitelj toplic, kar je družinski posel že štiri generacije. Člani njegove družine so prepričani, da je visoko starost dočakal prav zaradi rednega namakanja v toplotnih vrelcih, Masazo pa dodaja, da so tudi tortice in druge sladkarije pomemben dejavnik. Ne preseneča, da so osvojitev naslova pospremili z velikansko torto.Upokojenec se je rodil 25. julija 1905, malo preden jeobjavil svojo teorijo relativnosti. Odraščal je v veliki družini, a so na koncu starši njemu predali letovišče, ki ga danes vodi vnukinja. Še vedno rad poseda po prostorih letovišča, kjer po zajtrku lista časopis ali kramlja s sorodniki. Prav tako ima rad sumoborbe in samurajske televizijske drame. Preživel je vseh sedem sorojencev, ženo in dva izmed petih otrok. Čeprav je v invalidskem vozičku, se še vedno lahko sam premika.Naslov rekorderja mu je v torek izročila, lokalna predstavnica Guinnessove knjige rekordov. Prejšnji lastnik naziva je bil Španec, ki je umrl februarja v starosti 113 let. Na Japonskem trenutno živi 68.000 ljudi, ki so stari 100 let ali več.