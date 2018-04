Kazenska ovadba! Vlada nas zastruplja z letali, a vsi molčijo

Teorija zarote – »chemtrails«

Je skovanka iz besed chemical in trail, ki jo nekateri uporabljajo analogno skovanki contrail. Ta pomeni kondenzacijsko sled, belo progo, ki jo iz svojih motorjev spuščajo potniška letala. Gre za razmeroma mlado teorijo zarote, ki je nastala sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko so se pojavila namigovanja, da ameriško letalstvo nad ameriško prebivalstvo iz letal spušča neznane snovi z neznanimi nameni, ki so v zraku puščale nenavadne kondenzacijske sledi, piše na spletnem portalu ciklon.si. Teorija zarote pravi, da gre za kemijske snovi, ki zastrupljajo prebivalstvo.



Namerno zastrupljanje iz zraka

ZAGREB – »Skupnost smo ustanovili pred tremi leti in od takrat oblasti opozarjamo na dejstvo, da hrvaške državljane zastrupljajo iz zraka s škodljivimi kemičnimi snovmi (chemtrails), ki so se pri nas pojavile leta 2000 oziroma od vstopa Hrvaške v zvezo Nato,« razlaga za 24sata tajnik skupnosti Ne s sovražnim govorom, z resnico proti lažem. Ta hrvaška skupnost je 3. aprila vložila kazensko ovadbo proti hrvaški predsednici, premierjuter nekaterim drugim zaradi sodelovanja v genocidu nad hrvaškim prebivalstvom, ker da niso zaustavili zastrupljanja državljanov.V skupnosti trdijo, da močne ameriške korporacije po atmosferi z aerosolom iz zraka pršijo nanodelce, ki vsebujejo aluminiji, stroncij, barij itd. Prepričani so, da je končni cilj tega manipulacija z vremenom, da bi nekatera geostrateška območja osiromašili in jih naredili odvisna. Zaradi višine letov (med 8 in 11 kilometri) naj nihče ne bi mogel predvideti, kam in koliko strupenih snovi se razprši.