Kazen za necepljenega otroka je 270 evrov  

Kakšne so kazni za necepljenje v Sloveniji?

Skladno s svojimi pristojnostmi Zirs obravnava vse prejete prijave. Po prejemu prijave inšpektor vodi postopek po določbah zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).



Pri tem v določeni fazi postopka izreka tudi globe, kot jih določa ZNB (41,73 evra) oziroma ZIN (500 evrov) ter denarne kazni, kot jih določa ZUP (do 200 evrov oziroma do 1000).



Faza postopka in izrekanje glob in denarnih kazni:



– zaradi izmikanja oziroma onemogočanja cepljenja je predvidena globa v ZNB v znesku 41,73 evra;

– v primerih neizvršitve odločbe Zirsa, s katero je bila osebi naložena vključitev v program obveznega cepljenja, je predvidena globa v ZIN 500 evrov;

– v primerih, ko se osebe, ki ne opravijo obveznega cepljenja, ne odzovejo vabilu Zirsa, s katerim so vabljene na obravnavo, in svoje odsotnosti tudi ne opravičijo, je predvidena denarna kazen v ZUP v višini do 200 evrov, v primeru neizvršitve odločbe v izvršilnem postopku pa do 1000 evrov.



Izrečene globe ali denarne kazni v 2017 (za primerjavo v oklepaju navajamo podatek za 2016):



– ZNB globa 41,73 evra: 31 (12)

– ZIN 500 evrov: 3 (0)

– ZUP do 200 evrov: 4 (0)

– ZUP do 1000 evrov: 13 (0)

Največ necepljenih otrok je bilo v Dubrovniško-neretvanski, Splitsko-dalmatinski in Primorsko-goranski županiji, poroča 24sata Kazen za necepljenega otroka na Hrvaškem je 2000 kun (270 evrov), vendar mora nekdo prijaviti starše otrok sanitarni inšpekciji. Takrat začnejo inšpektorji prekrškovni postopek, ki pa se lahko zaključi z oprostitvijo, opominom ali denarno kaznijo.