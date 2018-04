Kakšen porod! Kar v helikopterju je prijokala na svet 

SPLIT – V zgodnjih jutranjih urah v začetku aprila se je v helikopterju nad hrvaškim otokom Bračem rodila zdrava deklica, poroča spletni portal 24sata. Nujni polet je bil na poti v splitsko bolnišnico, vendar je deklica prehitela reševalno ekipo in je na svet prijokala nekaj trenutkov pred pristankom.



Ob rojstvu so bili prisotni kapetan Sebastijan Trepšić, kopilot Tomislav Barbir ter tehnik Zdenko Kačarić, so sporočili iz hrvaške vojske. Trepšić je dejal, da se je vse skupaj odvijalo zelo hitro, polet z Brača do Splita pa naj bi trajal zgolj deset minut.



»Mati in deklica se počutita dobro in to je bil za našo posadko najlepši mogoč zaključek dežurstva. Prekrasen občutek, ki si ga bomo zapomnili za vse življenje,« je še povedal.