Kaj ponuja Linz, mesto sprememb?

Nobeno drugo mesto v Avstriji ni v preteklih letih doživelo tako nezanemarljivega preobrata. Ne le ljudje v Linzu, za novosti je odprto tudi mesto kot celota, saj je v obdobju doživljanja nenehnih sprememb. Nove impresivne gradnje zadnjih 15 let, kreativnost na vsakem koraku in Linz kot prestolnica kulture v letu 2009 so povod za nenehno osredotočenost v prihodnost. Danes mesto navdušuje z živahnim mestnim središčem in urbanim vzdušjem ob Donavi, z edinstveno medijsko umetnostjo v muzejih ter izjemno cenjenimi uprizoritvami v hišah glasbe. Več na Delo.si.