Izdelali bodo prvega mamuta

Š PA Dr. George Church je zelo optimističen.

HARVARD – Znanstveniki s Harvarda so prepričani, da bi v kratkem lahko po Arktiki ponovno stopicali dlakavi mamuti. Te veličastne živali so izumrle pred 10.000 leti, zdaj pa bi jih lahko vrnili s kloniranjem. To bo omogočilo telo mladiča te veličastne živali, ki je bilo dolgih 42.000 let zamrznjeno v sibirskem ledu. Če se bo njihov dveletni projekt uresničil, bi jih preselili na približno 20.000 hektarjev velik Ledenodobni safari, ki bi ga izdelali znanstveniki iz Rusije. Vrnitev mamutov na Arktiko naj bi bilo več kot dobrodošlo, saj naj bi spodbujali rast vegetacije in s tem uravnavali podnebje.Zamisel je preprosta, žival bi rasla v umetni maternici, in ne v samici slona, kot je bilo prvotno mišljeno. Seveda pa bi bila končna žival genetska mešanica azijskega slona in mamuta. »Pridobili smo že na ducate mamutovih genov, ki jih testiramo na celicah slona,« je pojasni vodja preiskave. »Proti mrazu odporni sloni bi steptali vrhnjo izolirajočo plast snega in s tem pozimi pomagali drevesom in tudi travi, ki raste poleti. Prav tako bi spodbujali vezavo ogljika s pospeševanjem rasti vegetacije.« Poznavalci so navdušeni, saj naj bi prvo bitje privekalo na svet že čez par let.