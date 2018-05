Vremenu se je »snelo«, Štajerska pod vodo

Gasilci imajo polne roke dela predvsem zaradi meteorne vode. Pred poplavljanjem rešujejo objekte v Mariboru, Lenartu, Malem Vrhu, Velenju, Vurberku, Hotinji vasi, Zgornjem in Spodnjem Dupleku, Zgornji Koreni, Dvorjanah, Hotinji vasi, Račah, Miklavžu na Dravskem polju, Staršah in še marsikje.

PTUJ – Predvsem Prekmurje in Štajersko je zajelo močno neurje. V okolici Ptuja in severovzhodno nastajajo nevihtne celice z izrazitejšimi odboji, ki se obnavljajo. Na Ptuju je v šestih urah padlo 60 milimetrov dežja.Pojavljajo se dolgotrajnejši nalivi, v katerih ni izključena niti manjša toča. Nevihtna linija se počasi pomika proti zahodu. Predvsem na Štajerskem in v Pomurju bodo zvečer in v prvem delu noči še nastajale nevihte z močnejšimi nalivi.Ob zelo intenzivnih padavinah bodo v naslednjih urah ponovno močneje narasli hudourniški vodotoki s povirji na Pohorju, zahodnem delu Slovenskih goric ter Halozah. Pri tem so možna razlivanja hudournikov na izpostavljenih delih, v manjšem obsegu pa se lahko razlije tudi reka Dravinja in tudi druge manjše reke na tem območju.V noči na soboto so možni hitri porasti in razlivanja tudi drugod v vzhodni in severovzhodni Sloveniji. V Pomurju obstaja verjetnost zastajanja zaledne vode.