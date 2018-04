Golfmobil dražji od stanovanja

Na voljo je le 500 dovolilnic za avtomobilčke, kar je tudi razlog za visoko ceno.

Najbolj so cenjene yamahe.

Avtomobili za golf so tihi in prijazni do okolja.

Avtomobilčki za golf niso najhitrejši način prevoza, tudi prostorni in udobni niso. Kljub temu so v luksuzni hongkonški soseski Discovery Bay vredni več od porschejev, tesel in drugih luksuznih avtov. Medtem ko so cene golfmobilov navadno okoli 8000 evrov, se v omenjeni soseski prodajajo za več kot 200.000 evrov. Pri nas bi za ta denar dobili stanovanje, tako da težko razumemo, da je kdo pripravljen toliko plačati za vozilo, ki mu ne moremo reči avto. A obstajata razlog in razlaga. V naselju niso dovoljena osebna vozila, tudi avtomobilčka za golf ne more dobiti vsak, saj so izdali dovoljenja le za 500 vozil, ki so v trenutku pošla. Premožneži zdaj vozila oddajajo in preprodajajo. Gre za zelo donosen posel.»Tisti, ki so imeli pri roki nekaj sto tisočakov za investicijo, so namesto majhnega stanovanja kupili avtomobilček za golf,« je povedalaiz lokalne nepremičninske agencije. Lastniki avtomobilčkov so lahko samo posamezniki, ki imajo v naselju stanovanje. Najbolj cenjen je električni avtomobilček podjetja Yamaha, sledi mu vozilo ameriškega proizvajalca Textron. »Pri nas so to maseratiji ali porscheji med vozili za golf,« je dodala Katie. V soseski navadni avtomobili niso dovoljeni, saj velja za prijazno do okolja. Število dovoljenih avtomobilčkov za golf ostaja nespremenjeno vse od osemdesetih let, ko so sosesko zgradili. »Novih dovoljenj ni. Vse dokler bodo ljudje prihajali v sosesko, se cena ne bo spustila. Ponudba in povpraševanje, pač.«