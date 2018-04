FOTO: Preživel tragedijo Titanika, družina se ga je odrekla

Titanik je potonil na svojem prvem potovanju. FOTO: Facebook

Titanik je bila največja in najbolj razkošna potniška ladja na svetu in v noči iz 14. na 15. april 1912, se je zaletel v ledeno goro in se po skoraj triurni agoniji potopil. Pri tem je zaradi neupoštevanja varnostnih predpisov in napačnega ravnanja posadke umrlo 1.503 ljudi, preživelo pa jih je le 705.Najmlajša, ki je preživela potop ladje je bila takrat dvomesečna Eliza. Bila je tudi zadnja, ki je preminila med preživelimi in umrla leta 2009 stara 97 let.Ona, njena mama in brat so se uspeli rešiti iz ladje smrti, njen pepel pa so stresli v morje iz dokov Southamptona od koder je Titanik izplovil na svojo prvo in zadnjo pot.Edini Japonec na krovu je bil zato ker je preživel osramočen za vse življenje. Reševalni čoli so za ženske in otroke in Masabumi Hosono bi po mnenju sonarodnjakov moral potoniti z ladjo.Potem ko se vrnil na rodno Japonsko jeizgubil službo, časopisi so se iz njega delali norca, družina pa se ga je odrekla.se je s sinovimain Edmondom vkrcal na Titanik zato, ker je bil prepričan, da ga žena, vara. In preden je sinova dal v reševalni čoln, jima je naročil, da mami povesta, da jo je imel vedno rad.Bila je del posadke Titanika in preživela še potopitev ladij Britannica leta 1916 in Olympica leta 1911.Zato so ji rekli tudi »gospodična nepotopljiva«.je umrla leta 1971.