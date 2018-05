FOTO: Po izbruhu vulkana še serija potresov

Okoli 1700 ljudi v okolici naselja Leilani v bližini vulkana je že moralo zapustiti svoje domove. FOTO: Reuters

HONOLULU – Po četrtkovem izbruhu vulkana Kilauea je Havaje v petek prizadela še serija potresov, od katerih je bil najmočnejši z magnitudo 6,9, so sporočili ameriški seizmologi. Prebivalci Velikega otoka so prestrašeni zbežali na ulice, več delov otoka je brez elektrike. Za zdaj o mrtvih ali poškodovanih ne poročajo. Oblasti so zagotovile, da ni strahu pred cunamijem.Potresa z magnitudo 5,7 in 6,9 sta otok stresla v razmiku ene ure zgodaj popoldne po lokalnem času, sledilo je več popotresnih sunkov. Močnejši potres je imel žarišče južno od vulkana Kilauea na globini pet kilometrov. Oblasti so preventivno evakuirale več sto okoliških prebivalcev.Po poročanju havajskih medijev je to drugi najmočnejši potres od leta 1975, ko je življenje na Velikem otoku izgubilo 28 ljudi. Tudi takrat je bilo žarišče v bližini ognjenika, ki je izbruhnil v četrtek. Guverner Havajevje zaradi naravne katastrofe razglasil izredne razmere, saj bodo na ta način pridobili tudi dodatna sredstva. Okoli 1700 ljudi v okolici naselja Leilani v bližini vulkana je že moralo zapustiti domove, obvezno evakuacijo pa so razglasili tudi za območje Lanipuna Gardens, kjer živi okoli 10.000 ljudi.Civilna zaščita medtem svari pred visoko vsebnostjo žvepla v zraku, ki lahko ogroža življenje ljudi.