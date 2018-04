Napake se dogajajo, proti tiskarskim škratom pa niso imuni niti v multinacionalkah. Napaka, ki se je pripetila spletnemu prodajalcu oblek Asos, je marsikomu zvabila nasmeh na obraz. »V redu, mogoče nam je uspelo natisniti 17 tisoč vrečk z napako. Recimo, da so omejene izdaje,« so zapisali in dodali fotografijo ponesrečene vrečke.Vrečke, v katere so zapakirani izdelki, so po nesreči opremili z napisom »Asos discover fashion onilne« namesto »online« (Asos modo odkrijte na spletu, op. p.).