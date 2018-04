FOTO: Merklova pred srečanjem s Trumpom še na...

Kraljevi dojenček je končno dobil ime

Ugibanj je konec. Iz Kensingtonske palače so sporočili, da sta princ William in Kate izbrala ime za svojega tretjega otroka. Njunemu drugemu sinu je ime Louis Arthur Charles. Cambriški dojenček, kot so do zdaj naslavljali novorojenčka, se je rodil v ponedeljek in je ob rojstvu tehtal tri kilograme in 827