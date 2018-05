FOTO in VIDEO: Izredno stanje za praznik dela, policija prijela dvesto protestnikov

AP Protesti v Parizu. FOTO: Francois Mori, Ap

Protesti tudi v Turčiji

PARIZ – Demonstracije na praznik dela v francoski prestolnici proti predsednikuso se sprevrgle v nasilje. Zamaskiranci so začeli uničevati avtomobile in metati dimne bombe. Na ulice se je podalo okoli 1200 protestnikov, ki so bili večinoma pripadniki skrajne levičarske skupine. Razbijali so okna restavracij in barov, s kamni in z drugimi pripomočki pa so uničevali avtomobile, poroča Sputnik.Policija je na proteste odgovorila s solzivcem in z vodnimi topovi. Tamkajšnji notranji ministerje na twitterju ostro obsodil nasilne proteste.Turška policija je v Istanbulu ob prireditvah za praznik dela aretirala več kot 80 ljudi. Hkrati so v mestu razglasili varnostno zaporo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Osrednji trg Taksim v Istanbulu je policija včeraj v celoti zaprla z barikadami. Prav tako so zaprli dostop do glavne nakupovalne ulice v mestu, avenije Istiklal, kjer so v preteklosti potekali protestni shodi. V mestu so zaprti skoraj vse trgovine in kinematografi.