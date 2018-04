Evakuacija in gasilska intervencija zaradi smrdečega sadeža

MELBOURNE – Reševalci so danes v avstralskem Melbournu iz prostorov tamkajšnje univerze evakuirali več kot 500 ljudi. Po prostorih se je namreč širil močan vonj neznanega izvora, ki je spominjal na plin in nevarne kemikalije. Po obsežni preiskavi se je sicer izkazalo, da je šlo le za kos gnijočega sadeža duriana.



Profesorji in študenti so v prostorih tehnološkega inštituta Royal Melbourne zavohali močan vonj in o tem obvestili gasilce. Ti pa so nato ob prihodu posumili na uhajanje nevarnih kemikalij in iz univerze evakuirali ljudi. Kot se je izkazalo po obsežni preiskavi, je smrad povzročal le gnijoči durian, njegov vonj pa se je po prezračevalnikih razširil po univerzi. Gasilci so sadež odstranili iz zgradbe, profesorji in študenti pa so lahko nadaljevali svoje delo.



Durian velja za najbolj smrdljivo sadje na svetu. Njegov vonj med drugim pogosto primerjajo s fekalijami in smrdečimi nogavicami. Kljub odvratnemu vonju je predvsem v Aziji izjemno priljubljen, saj ima izrazito sladek okus.