Deček (12) šel v šolo, čez štiri dni pa so ga našli na Baliju

On užival, doma pa panika

SYDNEY – Komaj 12-letni si je nadvse želel na oddih na Bali. Ker mu starši tja seveda niso dovolili, se je odločil, da bo stvari vzel v svoje roke in se sam odpravil na sanjski otok. Mami je izmaknil kreditno kartico in namesto v šolo odpotoval tja, kamor ga je vleklo srce.Iznajdljivi mladenič je v tajnosti pripravil svoje kovčke, kupil karto (izbrskal je, katere letalske družbe dovolijo leteti mlajšim brez dovoljenja staršev), rezerviral sobo na Baliju in tik pred odhodom dejal staršema: »Adijo, grem v šolo!« Namesto v šolo je mladenič sedel na vlak, ki ga je odpeljal do letališča. Izogibal se je uslužbencem na letališču in vse potrebne prijave opravil preko spleta. Eden izmed uslužbencev v Perthu ga je ustavil in vprašal, ali ima 12 let. Pokazal mu je vozovnico, šolsko izkaznico in to je bilo vse.»Počutil sem se odlično. Od nekdaj sem si želel oditi na takšno avanturo,« je razkril Drew. V hotelu All Seasons se je prijavil rekoč, da za njim kmalu pride tudi sestra.Medtem ko je mladenič užival na peščenih plažah, sta bila njegova starša vsa iz sebe. Iz šole so staršema sporočili, da ga ni bilo pri pouku. Takoj so pričeli z iskalno akcijo in šele po štirih dneh so odkrili, da je deček odšel na Bali. Njegova mama je sedla na letalo in odpotovala za njim. »Enostavno ne razume besede: Ne! Šokirana sem, skoraj sem omedlela, ko sem izvedela, kje je,« je dejala mama, ki kar ne more verjeti, kako je možno, da je prišel tako daleč.»Lahko mi očitajo, da sem slaba mama, a bolj kot to je strašno to, kako je mogoče, da otrok brez težav odpotuje tako daleč,« je medijem dejala mama.Starša sta malega avanturista pošteno kaznovala. Zaradi svojega podviga zelo dolgo ne bo smel sam zapuščati doma, mama pa tudi dolgo ne bo pozabila, da ji je konkretno izpraznil bančni račun.