Bo kazen pokopala Facebook? 

Zajetne odškodnine



Mark Zuckerberg. FOTO: Ap

Pripravljajo ukrepe

LONDON – Zloraba osebnih podatkov bi utegnila Facebook pošteno stati. Kot poročajo britanski mediji, naj bi vsakemu oškodovanemu Britancu plačal odškodnino v višini 12.500 funtov, kar znaša nekaj več kot 14.300 evrov.Na Otoku je bilo oškodovanih približno milijon ljudi. Do podatkov se je dokopalo podjetje Cambridge Analytics, ki naj bi hranilo podatke o kar 87 milijonih uporabnikov facebooka po svetu. Podjetje naj bi imelo pripravljenih trilijon dolarjev.Facebook je le eno izmed tridesetih podjetij, ki so se znašla sredi preiskave zaradi zlorabe podatkov za namene političnih kampanj. Pri Facebooku so pojasnili, da so zlorabili osebne podatke 2,7 milijona Evropejcev. Zlorabljeni so bili tudi podatki Mehičanov, Kanadčanov, Indijcev, Brazilcev, Vietnamcev in Avstralcev. V ponedeljek naj bi začeli obveščati tiste, katerih podatki so bili uporabljeni.Ustanovitelj in izvršni direktor Facebookabo danes nastopil pred ameriškim kongresom, kjer ga bodo kongresniki temeljito izprašali. Facebook je sicer v preteklih tednih poskušal pomiriti strasti in omejiti škodo. Obljubili so, da bodo podatke bolje zavarovali in omejili dostop aplikacijam, prek katerih se običajno podjetja skušajo dokopati do teh podatkov.