Astronavta nista več dvojčka

Po letu dni življenja v vesolju se je astronavtov DNK tako spremenil, da z bratom nista več dvojčka.je živel na Mednarodni vesoljski postaji med marcem 2015 in marcem 2016, medtem ko je njegov brat, upokojeni astronavt, ostal na Zemlji. Nedavno so objavili prve izsledke raziskave.V njej so odkrili, da se sedem odstotkov Scottovih genov ni vrnilo v normalno stanje, čeprav je doma že dve leti. To pomeni, da enojajčna dvojčka nista več genetsko ista. »To pa je lahko dobra novica,« se je pošalil Scott. »Zdaj mi ne bo več treba Marku praviti enojajčni dvojček.« Brata sta stara 54 let, oba sta sodelovala v obsežni študiji, namen katere je bilo ugotoviti, kakšni so vplivi dolgotrajnega življenja v vesolju. Merili so vsebnost citokinov, ki jih izločajo klične celice imunskega sistema. Izkazalo se je, da je življenje v vesolju povezano s stresom zaradi pomanjkanja kisika, povečajo se vnetja in spremembe v nutrientih, ki spremenijo dednino.Scott se je po prihodu na Zemljo počasi vrnil v normalno telesno kondicijo – nekatere spremembe so se zgodile takoj, druge po šestih mesecih. Z izjemo sedmih odstotkov, ki ostajajo spremenjeni. Odkritja na dvojčkih naj bi služila načrtovanju triletne misije na Mars.