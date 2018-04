Asad napoveduje, da se bo Sirija razvijala

DAMASK – Sirski predsednik Bašar (al) Asad je na današnjem srečanju z delegacijo ruske dume v Damasku dejal, da bo Sirija nadaljevala svoj razvoj »ne glede na akcije zahoda«, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Tako se je odzval na sobotni napad ZDA in zaveznic na cilje v Siriji, ki je sledil domnevnemu kemičnemu napadu sirskega režima na uporniško Dumo. Asad je na pogovorih z ruskim poslancem Dmitrijem Sablinom napad označil za agresijo, sicer pa pohvalil več kot 30 let stari sirski protiletalski sistem sovjetske izdelave, ki je prestregel večino raket, ki so jih ZDA in njeni zaveznici v soboto izstrelile na sirske tarče.



Govorili so tudi o obnovi države po vojni. Po Asadovih besedah bo za oživitev sirskega gospodarstva treba 400 milijard dolarjev, pri čemer »bi morali prednost dati ruskim podjetjem«. Sirski predsednik »ne pričakuje, da bodo v državi delale zahodne plinske in naftne družbe«, je po pogovorih še dejal Sablin.



Namestnik sirskega zunanjega ministra Ajman Susan je danes napovedal, da bodo inšpektorji Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW), ki so v soboto prispeli v Damask, še danes odpotovali v Dumo. Preiskovali bodo, ali je tam res prišlo do napada s kemičnim orožjem, nimajo pa mandata, da bi ugotavljali, kdo je napad izpeljal. »Zagotovili bomo, da bodo lahko delali profesionalno, objektivno, nepristransko in brez pritiskov,« je ob tem zatrdil Susan.