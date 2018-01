Ciklonska bomba prizadela ZDA

NEW YORK – Snežna nevihta je v četrtek zajela vzhodno obalo ZDA: ohromila je zračni promet v New Yorku, povzročila poplave v Bostonu, kjer je zaradi vode, ki je zaledenela, na tisoče gospodinjstev ostalo brez elektrike. Bojijo se, da bo napovedani padec temperature še poslabšal razmere.

Letošnja prva večja nevihta v ZDA je prinesla tudi veliko snega, ki je padal vse do četrtkovega večera. V New Yorku, največjem ameriškem velemestu, v katerem živi 8,5 milijona ljudi, je sneg na ulice prinesel nenavaden mir. Guvernerja zveznih držav New York in Massachusetts sta posvarila pred poledico, saj naj bi se temperature med vikendom spustile na –13 Celzijevih stopinj. Meteorologi pričakujejo, da bo nevihta – zaradi naglega padca zračnega pritiska ji pravijo ciklonska bomba – prinesla ledeni zrak s severa in poskrbela za nov hladni val.

Temperature naj bi se spustile do 23 stopinj pod ničlo.

Zaradi snega je bil moten zračni promet, letališči J. F. Kennedy in La Guardia sta bili zaprti, tudi v Newarku (New Jersey) in Loganu (Boston) so odpovedali več kot 75 odstotkov poletov. Nevihto so v Bostonu spremljali siloviti valovi, ki so povzročili redko videno poplavo, take menda ni bilo že od 1978. Ulice v vzhodnih četrtih Bostona so bile okovane v led. V New Yorku, Bostonu, Philadelphiji in Washingtonu so preventivno zaprli šole.

Nevihta je prizadela tudi dele jugovzhoda, kjer navadno ne sneži: prvič v 30 letih so snežinke prekrile plaže na Floridi. Bilo je tako mrzlo, da so z dreves padali otrpli legvani. V Severni Karolini in Virginiji je bilo več kot 30.000 ljudi brez elektrike.