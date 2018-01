Česa takšnega v naši javni upravi ne boste videli

LONGJAN – Kitajski delavci so pokazali neverjetno učinkovitost. Okoli 1500 jih je v devetih urah v provinci Fudžan na jugu države zgradilo novo železniško progo v mestu Longjan. Pri množičnem projektu, ko so delavci združili tri večje proge v eno novo, so si pomagali s sedmimi vlaki in 23 bagri. Poleg nove proge so postavili še signalizacijo in niz monitorjev za nadzorovanje prometa.

Dela so se začela 19. januarja in končala v zgodnjih urah 20. januarja. Videoposnetek, kako so Kitajci gradili železniške tire, si lahko ogledate tukaj.

Hkrati delalo sedem ekip

Seveda ni šlo brez skrbnega načrtovanja. Delavce so razdelili v sedem ekip, ki so hkrati izvajale vsaka svojo nalogo. Celotna železniška proga Nanlong (dolga 246 kilometrov) bo sicer glavna transportna pot med jugovzhodno in osrednjo Kitajsko.