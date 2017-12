Cerar k Plenkoviću v Zagreb, ta pa: Arbitraža je neveljavna

ZAGREB – Predsednika vlad Slovenije in Hrvaške Miro Cerar in Andrej Plenković danes na srečanju v Zagrebu nista dosegla napredka glede razsodbe arbitražnega sodišča. Cerar je ponovil, da je arbitražna razsodba zavezujoča za obe državi, Plenković pa je predlagal pravni okvir, ki bi bil lahko temelj za dvostranski dogovor o meji.

Cerar je na novinarski konferenci po pogovoru s hrvaškim kolegom, ki je trajal okoli tri ure, dejal, da je edina pot za rešitev vprašanja meje uresničitev arbitražne odločbe, ki je določila mejo med državama na kopnem in morju. Ponovil je, da je arbitražna razsodba zavezujoča tako za Slovenijo kot tudi za Hrvaško in jo je treba uresničiti. Poudaril je, da bo Slovenija po 29. decembru, ko se izteče rok za pripravo vsega potrebnega za uresničitev arbitražne razsodbe, začela izvrševati odločbo tam, kjer to lahko naredi sama.

Plenković je vztrajal, da je arbitražna odločba za Hrvaško iz znanih razlogov neveljavna, je pa Sloveniji predlagal pravni okvir, ki bi bil lahko temelj za dvostranski dogovor o meji. Kot je pojasnil, bi pripravili poseben protokol za mejo na kopnem, na morju in za plovni režim iz Piranskega zaliva v odprto morje. Predlagal je tudi ustanovitev skupne mešane komisije, ki naj bi to določila.