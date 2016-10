Čeh na pragu odkritja nacističnega zaklada

PRAGA – Nacistična zlata mrzlica je zadela tudi češke Štěchovice, 29 kilometrov oddaljene od prestolnice Prage. Lovca na zaklade sta tik pred veliko najdbo: kakih 60 milijard evrov vredno nacistično bogastvo – diamante, zlato in dragocene stare slike –, ki so ga tam leta 1945 v begu pustili Nemci.



V mestu je bila nekdaj esesovska šola in iskalec zakladov Josef Mužík pravi, da je tam skritih 540 zabojev z zakladom, ki naj bi bil danes vreden okoli 60 milijard evrov. Skupaj s soiskalcem trdita, da sta v arhivu našla trdne dokaze, da je nacistični general Emil Klein zaboje napolnil z zlatom, dragimi kamni in dokumentacijo z vodilnega medicinskega raziskovalnega inštituta, berlinskega Kaiser Wilhelm. Mužík je začel iskati pred tremi desetletji, nedavno pa se je povezal s sudetskim Nemcem Helmutom Gänslom, nekdanjim uslužbencem češke obveščevalne službe, ki je po vojni zaslišala generala Kleina. In iskanje zaklada spremenil v nekakšen spletni dogodek, saj na družabnih omrežjih sledilce redno obvešča o napredku, kopanju in iskanju podzemnih jam, kjer naj bi po njegovem prepričanju ležalo pozabljeno bogastvo. Obenem upa, da mu bo prav to prineslo tudi kakšen evro za financiranje bodočih izkopavanj: denarja za opremo, velikanske stroje, ni nikoli dovolj.



Zgodba o zakopanem bogastvu v Štěchovicah kroži že od konca druge svetovne vojne. Številni, tudi strokovnjaki, na podlagi dokumentov, ki so jih odkrili leta 1993 v Weimarju, verjamejo, da so nacisti tam skrili plen, ki so ga naropali med vojno. Nekateri pravijo tudi, da se tam skriva slavna ruska jantarna soba. Gänsel trdi, da ima originalne dokumente o vsebini zabojev in da pozna natančno lokacijo skritega zaklada. Pravi še, da mu je dokumente, dodatne informacije in tudi natančni zemljevid dal Klein, nekdanji esesovski general; Gänsel, ki je delal za češko in druge obveščevalne službe, naj bi leta 1964 uredil izpustitev Kleina iz zapora Valdice. Večkrat so poskušali priti do zaklada, in sicer pod nadzorom komunističnih oblasti in notranjega ministrstva. Leta 1992 je zemljišče, na katerem naj bi se skrivalo naropano bogastvo, kupil Gänsel in s češkimi oblastmi podpisal dogovor, po katerem ima ekskluzivne pravice do zaklada, če bi ga našel, seveda. Z Mužíkom upata, da jima bo uspelo, in to še pred prihodnjo pomladjo: plen naj bi ob vhodu v jamo zakrivalo pet metrov kamenja in zemlje.