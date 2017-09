Če imate vozovnico za Ryanair, ste morda ostali brez prevoza

DUBLIN – Irski letalski prevoznik Ryanair bo v prihodnjih šestih tednih vsak dan odpovedal 40 do 50 letov, s čimer želi doseči, da bi bili leti bolj v skladu s predvidenim urnikom. Tako bodo v prihodnjem mesecu in pol skupaj odpovedali od 1680 do 2100 letov, kar bo prizadelo 285.000 potnikov. Družba, ki je načrt predstavila v petek, je sporočila, da je nesprejemljivo, da je bilo v prvi polovici septembra manj kot 80 odstotkov njenih letov točnih. »Z odpovedjo dveh odstotkov letov v šestih tednih do uvedbe zimskega urnika bomo raven točnosti dvignili na letni cilj 90 odstotkov,« so pojasnili po poročanju britanskega BBC.



Skoraj 300.000 potnikov bo opeharjenih

Odpoved letov bo prizadela okoli 285.000 potnikov, mnogi pa so zaradi tega že izrazili nezadovoljstvo. Lete so namreč odpovedali v zadnjem trenutku, saj nekatera letala niso poletela že v petek, odpovedani pa so bili tudi nekateri današnji. »Iskreno se opravičujemo majhnemu številu strank, ki jih zadevajo odpovedi. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi našli nadomestne lete ali jim v celoti povrnili kupnino,« so zapisali pri irskem nizkocenovnem letalskem prevozniku.