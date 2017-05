Bunkerji proti atomski bombi so prodajni hit

Medtem ko Kim Džong Un grozi z atomskim orožjem, se nekateri Japonci že pripravljajo na najbolj črn scenarij. Eden od načinov priprave nanj je gradnja bunkerjev, ki bi jih lahko zaščitili v primeru atomskega napada. Eden od njihovih izdelovalcev je malo podjetje Shelter Co., katerega direktor je Seičiro Nišimoto iz Osake. Prvi mož proizvajalca bunkerjev pravi, da je naročanje njihovih proizvodov v porastu. Kot je povedal za oddajo Japan Today, so imeli samo letos več kot 200 povpraševanj, kar je neprimerljivo več kot v preteklih letih; pred 2017. je po njih povpraševalo le približno šest ljudi na leto, letos pa so jih samo v aprilu prodali osem. Zaradi strahu pred napadom Severne Koreje zdaj po njih povprašujejo drugačne stranke kot nekoč: v preteklosti so jih kupovali zdravniki ali navdušenci nad znanstveno fantastiko, zdaj pa jih hočejo ljudje vseh mogočih statusov, poklicev in starostnih skupin. Poleg bunkerjev je podjetje iz Kobeja prodalo že 50 čistilnikov zraka. Cena enega znaša 5000 dolarjev. Prava malenkost v primerjavi s celotnim bunkerjem, ki stane okoli 200.000 evrov.



Bunker, ki ga proizvaja omenjeno podjetje, je po navadi zgrajen v kletnih prostorih. Zaščiten je z jeklenimi vrati, ki jih je mogoče neprodušno zapreti. Vsak lahko sprejme 13 ljudi.



Prebivalcem je na voljo vsa potrebna oprema – plinske maske, čelade in Geigerjev števec za merjenje sevanja. V njem je tudi poseben filter za čiščenje zraka, ki ga je mogoče, če zmanjka elektrike, upravljati ročno.



Naročniki bunkerjev hkrati s prostorom za skrivanje dobijo tudi zalogo primernih živil z dolgim rokom trajanja ter vode. Če želijo bivanje v njem narediti bolj prijetno, lahko naročijo še okras, kot ga ima denimo direktor Nišimoto, ki je stene bunkerja v kleti svoje hiše v Osaki pobarval z nebeško modro ter jih okrasil z oblaki, v notranjost pa razpostavil vaze s svežim cvetjem.