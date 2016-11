Brez imunitete: aretirali 11 poslancev

ISTANBUL – Turške oblasti so v nočnih racijah pridržale več poslancev prokurdske Ljudske demokratske stranke (HDP), tudi sopredsedujoča stranki Selahattina Demirtasa in Figen Yuksekdag, je v petek zjutraj potrdila turška vlada. V mestu Diyarbakir je le nekaj ur po pridržanju odjeknila eksplozija, v kateri je umrlo vsaj osem oseb, ranjenih jih je več kot 100.

Poslanci tretje največje

Turško notranje ministrstvo je v izjavi navedlo, da je bilo v seriji racij aretiranih 11 poslancev tretje največje stranke v turškem parlamentu, za še štiri so bili izdani nalogi za pridržanje, poročanje turške tiskovne agencije Anadolu povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Demirtas je bil pridržan na svojem domu v Diyarbakirju na jugovzhodu države, medtem ko so Yuksekdagovo prijeli v njeni hiši v Ankari. Demirtas je v svojih zadnjih objavah na twitterju sledilcem sporočil, da so varnostne sile na njegovem pragu.

Na spletu se je že znašlo več posnetkov racij, vključno z enim, ki Yuksekdagovo prikazuje, ko verbalno protestira proti svojemu pridržanju. Uporabniki so imeli sicer težave z delovanjem spletnih omrežij, kot so twitter, facebook, youtube in whatsapp, prav tako so se težave pojavljale pri delovanju mobilnega interneta. Demirtas je sicer prek HDP in svojega odvetnika sporočil, da se počuti dobro in da pozdravlja svoje ljudi.

Uradna Ankara že nekaj časa vztraja, da je HDP podaljšek prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK). HDP te trditve označuje za politično motivirane in navaja, da je bilo od julija lani pridržanih več kot 5000 ljudi, povezanih s stranko, več kot 1000 jih je bilo uradno aretiranih zaradi različnih obtožb, tudi terorizma.

Imunitete nimajo

Maja je turški parlament na pobudo Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) predsednika Recepa Tayyipa Erdogana za 55 od skupno 59 poslancev HDP umaknil imuniteto pred pregonom.

Demirtas in Yuksekdagova sta sicer v ločenih primerih obtožena širjenja teroristične propagande, Demirtas pa naj bi tudi spodbujal nasilje v smrtonosnih protestih oktobra 2014. Po navedbah vlade je do pridržanja prišlo, potem ko se voditelji HDP niso pojavili pred tožilci na pričanju.

V mestu Diyarbakir je nedaleč stran od sedeža tamkajšnje policije le nekaj ur po pridržanju odjeknila eksplozija. Ranjenih je bilo najmanj 100 ljudi, osem oseb je umrlo, je sporočila turška vlada. Turški premier Binali Yildirim je novinarjem v Istanbulu povedal še, da sedem žrtev še vedno prejema zdravniško pomoč.

Vse kaže, da je šlo za eksplozijo avtomobilske bombe, ki so jo nastavili člani »separatistične teroristične skupine«, so predstavniki lokalnih oblasti dejali francoski tiskovni agenciji AFP. Dva prebivalca območja, kjer je prišlo do eksplozije, sta za AFP povedala, da sta videla minibus, ki ga je razneslo pred policijsko postajo. Yildirim je dejal, da je šlo za samomorilski napad teroristične skupine.

Nekaj ur po pridržanjih in eksploziji je Evropska unija izrazila zaskrbljenost nad dogajanjem v Turčiji. »Izredno smo zaskrbljeni nad aretacijami. Smo v stiku z oblastmi. Sklicali smo srečanje veleposlanikov EU v Ankari,« je na twitterju zapisala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini.

V Turčiji sicer še naprej veljajo izredne razmere po spodletelem poskusu državnega udara julija letos.