Božična drevesa ogrevajo Dunaj

Vsako leto po božičnih praznikih se na smetiščih znajde na tone božičnih jelk in smrek. Zato v glavnem mestu Avstrije že od leta 1990 takoj po božiču odprejo 519 zbirališč za odslužena božična drevesca. Zbiranje traja vse do sredine januarja. Lani so na Dunaju zbrali kar 685 ton oz. okoli 157.000 starih božičnih drevesc, od začetka akcije pa kar 2,4 milijona. Te nato termično obdelajo in jih tako pretvorijo v 1700 MWh čiste energije v obliki električne energije in ogrevanja. Tako pridobljena energija za en mesec zagotavlja električno energijo 960 domovom in ogreva 2200 gospodinjstev. Zaradi lažje predelave zbirališča ljudi prosijo, da pred oddajo s smrečic odstranijo vse okraske.