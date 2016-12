Bolezen nad kraljico Elizabeto, prvič v 30 letih ne gre na božično mašo

Kraljica Elizabeta II. se prvič v skoraj 30 letih ne bo udeležila božične maše, ki bo danes v Sandringhamu. Vzrok je težek prehlad oziroma okrevanje po njem, so sporočili iz Buckinghamske palače. Družinskega praznovanja se bo udeležeila.

90-letna kraljica in njen pet let starejši mož princ Philip sta se maše v cerkvi svete Marije Magdalene udeležila vsako leto od leta 1988, poroča The Sun.