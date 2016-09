Boksal z medvedi

STOCKHOLM – Ob spodbujanju in vzklikih prijateljev je mladenič v živalskem vrtu na Švedskem zlezel v medvedovo oboro, oskrbniki v zoološkem vrtu pravijo, da bi ga zver zlahka zmrcvarila in požrla. »Bilo je strašno, le okoli meter in pol je bil od medveda,« je za lokalne medije povedala Johanna Lindahl, priča nespametnega početja. »Pretvarjal se je, da jih boksa, plašil jih je.«



Takoj ko so jih obvestili, so v kletko pohiteli oskrbniki, še preden pa so pritekli na pomoč, je mladenič skočil na varno, ob medvedih je preživel kakšne štiri minute. »Če bi padel, bi zgrmel naravnost v kletko, to pa bi bilo zelo nevarno,« je povedala Anna Blinkowski, vodja zoološkega vrta Skånes Djurpark na jugu Švedske. Zakaj je to naredil, ni vedela. »Drugi obiskovalci so povedali, da je bilo, kot bi hotel napraviti vtis. Ravnal je zelo neodgovorno. Za nas je to resno, zadnja možnost je, da ustrelimo medveda.«



Da bi prišel v oboro, je moral moški preplezati varnostno ograjo in stopiti na varovalni oder, dvignjen nad zvermi; tam sta dva medveda, samica Ester, ki se je skotila leta 2001, in dve leti mlajši Glok. Oskrbnikom se ni upiral, priznal je dejanje, uslužbenci pa so ga prijavili policiji.



Skånes Djurpark je največji zoo na svetu, v njem so le živali nordijskih regij: kakšnih 900 jih imajo, tudi volkove, jelene, tjulnje in rise. V začetku leta 2010 je iz kletke pobegnil trop volkov, ustrelili so jih, kar je razbesnelo aktiviste za pravice živali.