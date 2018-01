Boj 14-letnika za življenje, potem ko je ugriznil v sendvič s šunko in sirom

MISURI – Na nogometni tekmi lanskega aprila je 14-letnik začel bruhati kri. Pred tem je jedel oreščke. Prestrašena mama, ki ni vedela, zakaj se to dogaja, ga je nemudoma odpeljala v bolnišnico. Tako se je začelo večmesečno iskanje diagnoze za zdravstveno stanje mladega Aleca Hebblethwaiteja, ki bi zaradi malo znane bolezni skoraj umrl.

Po bruhanju krvi so na urgenci dejali, da si je poškodoval požiralnik, in ga poslali domov. Naročili so mu še, naj nekaj časa uživa le mehko hrano, a se je zgodba ponovila.

Mama je vesela, da je sina takoj odpeljala v bolnišnico. Zdravniki so ji namreč povedali, če bi čakala še 12 ur, bi verjetno umrl.

Obupana mama

Naslednji mesec je 35-letna Kasey Hunter sina peljala na sendvič s šunko in sirom. Fant se je začel dušiti. Takoj sta odbrzela v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima raztrganino požiralnika. Ko so ga hoteli operirati, so odkrili še infekcijo. Celotno poletje, natanko 106 dni, je nesrečnik preživel na intenzivni negi, kjer se je boril proti smrtonosni sepsi, moral pa je prestati nekaj operacij (med drugim so mu odstranili žolčnik), pred katerimi so zdravniki materi povedali, da utegne biti to za njegovo telo prehudo. Mama je bila obupana, saj sinu ni mogla pomagati.

Šele po sedmih mesecih po prvem klicu na pomoč so zdravniki postavili diagnozo bolezni požiralnika, zaradi katere se ta lahko strga (Eosinophilic oesophagitis) in ki bi jo lahko povzročila tudi alergija na hrano.

Alec mora zdaj uživati le mehko hrano, kruh, ki naj bi izzval zadnjo reakcijo, pa so umaknili z jedilnika. Še vedno redno obiskuje zdravnika, kjer so mu v požiralnik vstavili balonček, ki ga morajo raztegovati, da mu olajšajo dihanje.