Bognedaj školjke ali pesek za spomin, kazen je visoka

RIM – Italijanske oblasti so letos uvedle visoke kazni za nepridiprave. Bolje rečeno za turiste, ki bi si del italijanskega morja in obale želeli doma.

Višina kazni se razlikuje od regije do regije. Na Sardiniji bodo, denimo, kaznovali vsakega, ki bo odnesel čisto malo peska, kamenčke ali školjke. Vsak, ki bo vzel, obdržal ali prodajal majhne količine omenjenega »italijanskega zaklada« bo plačal med 500 in 3000 evri kazni.

Za tak ukrep so se odločili, saj so zaznali, da turisti s plaž množično odnašajo pesek. V treh poletnih mesecih leta 2015 so ga na letališču Elmas zasegli skoraj pet ton. »Jemanje stekleničk peska se ne zdi nič posebnega, a če to naredi milijon turistov, potem ga bo počasi zmanjkalo,« pravijo italijanske oblasti, povzema pa jih B92.