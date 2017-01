Bogati dočakajo polnoč  dvakrat

Po 177.000 evrov bodo morali seči v denarnico tisti, ki si bodo zaželeli praznovati novo leto kar dvakrat zapovrstjo. Enega najdražjih silvestrovanj na svetu že več let ponuja britanska letalska družba PrivateFly. Začne se v Sidneyju in konča v Los Angelesu, udeleži pa se ga lahko 18 ljudi. Če torej najdete 17 somišljenikov, boste za potovanje v preteklost, kjer bo še vedno silvestrovo, odšteli več kot 9800 evrov po glavi. In kaj dobite za ta denar?



S hitrostjo zvoka



PrivateFly bo udeležence dvojne VIP-zabave popeljal na 24-urni polet z gulfstreamom G650ER, najhitrejšim in najbolj vzdržljivim zasebnim letalom, ki potnikom ponuja vse potrebno udobje. Odpotovali bodo 19 ur nazaj skoraj s hitrostjo zvoka.



Zabava ali večerja?



Prestižno praznovanje se bo začelo 31. decembra v Sidneyju. Udeleženci lahko izberejo, ali bodo v najbolj naseljenem avstralskem mestu obiskali enega najbolj ekskluzivnih tamkajšnjih nočnih klubov Marquee Sydney s teraso, od koder je mogoče opazovati čudoviti mestni ognjemet, ali umirjeno večerjali v najbolj elitni avstralski restavraciji Quay, ki skozi velika steklena okna ponuja dih jemajoči pogled na sidneyjsko pristanišče.



Večerja za 1400 evrov



Tisti, ki se bodo odločili za mirnejše, kulinarično obarvano praznovanje, bodo uživali v šesthodnem meniju priznanega chefa Petra Gilmora, dobrote pa bodo poplakovali z najboljšim avstralskim vinom. Vstopnica za praznovanje v tej elitni restavraciji, v katero navadni smrtniki tako rekoč nimajo vstopa, stane 1400 evrov na osebo. Ob 1. uri zjutraj potnike dvojnega VIP-silvestrovanja odpeljejo do 12 kilometrov oddaljenega letališča Sydney Kingsford Smith, od koder odrinejo 1. januarja ob 2. uri. Ker je letalo zasebno, odrine takoj, ko se potniki zberejo – tu ni običajnega dolgega čakanja.



Prestižna zabava v zraku



Med 12-urnim poletom se lahko gostje zabavajo naprej. Letalo je opremljeno z najsodobnejšimi elektronskimi igračkami, ki omogočajo odlično audio-video zabavo. Gostom so na voljo izbrana vina, šampanjec in prvorazredni catering, ki ga streže stevardesa. Tistim, ki med poletom raje počivajo, je na voljo spalnica z zakonsko posteljo. Potniki se lahko osvežijo v kopalnici s prho in preoblečejo v garderobi, opremljeni z ogromnimi ogledali.



Polnoč na Beverly Hillsu



Druga novoletna zabava se začne po pristanku v Los Angelesu, kjer je noč še mlada. Letalo pristane na prestižnem letališču Van Nuys ob 19. uri. Potniki se odpeljejo v klub Midnight Toast v hotelu Sofitel Beverly Hills, na največje novoletno praznovanje tod okoli, kjer bodo novoletni glasbeni program krojili štirje najboljši losangeleški didžeji. Druga možnost je večerja v kateri od ekskluzivnih restavracij, kot je kulinarična ikona Beverly Hillsa, Spago, ki je ena od desetih najboljših losangeleških restavracij in se ponaša z dvema Michelinovima zvezdicama ter zvezdniškimi gosti. V Ameriki potniki, 24 ur po začetku silvestrovanja, že drugič dočakajo polnoč.



Silvestrovanje za sedem milijonov evrov

Eno najdražjih silvestrovanj v zgodovini je leta 2010 organiziral ruski milijarder Roman Abramovič. Za najdaljšo noč v letu je zapravil več kot sedem milijonov evrov. Zabava je potekala na njegovem luksuznem, skoraj 90 milijonov evrov vrednem posestvu, gostje pa so prespali na njegovih jahtah Eclipse in Luna. Za glasbo je ves večer skrbela skupina Red Hot Chili Peppers, po grlih sta tekla draga šampanjca ruinart in cristal, lakoto pa so si gostje tešili s kaviarjem in sušijem.

Silvestrske zabave za petičneže

Chicago, Illinois: The Drake. Cena: okli 1600 evrov. Kaj dobite za ta denar? VIP-mizo na zabavi in izbrano večerjo.



London, Velika Britanija: Milestone Hotel. Cena: okoli 2200 evrov. Kaj dobite za ta denar? Večerjo in suito z razgledom na ognjemet.



Pariz, Francija: Le Cinq. Cena : 29.000 dolarjev. Kaj dobite? Večerjo v restavraciji hotela Four Seasons' George V., ki stane dobrega tisočaka, ter penthouse s pogledom na Champs-Élysées in Seino.



Barcelona, Španija: Hotel Arts. Cena: okoli 2500 evrov. Kaj dobite za ta denar? Večerjo v slogu Jamesa Bonda z ostrigami, tartufi in sašimijem ter prenočitev v luksuznem apartmaju.



Dubaj, Združeni arabski emirati: Burj Al Arab Jumeirah. Cena: okoli 16.000 evrov. Kaj dobite za ta denar? Gala večerjo, odličen razgled na najdaljši ognjemet v Združenih arabskih emiratih, živo zabavo in spanje v kraljevi suiti.